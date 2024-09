Steinmeier gedenkt in Marzabotto des NS-Massakers vor 80 Jahren

Bologna: 80 Jahre nach dem Massaker der SS im norditalienischen Marzabotto hat Bundespräsident Steinmeier um Vergebung gebeten. Er verneige sich vor den Toten, sagte Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung mit seinem Amtskollegen Mattarella. Das Massaker von Marzabotto sei das grausamste Verbrechen, das deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg in Italien begangen hätten. Der Ort stehe für viele weitere, die in Deutschland kaum bekannt seien, sagte Steinmeier in seiner Rede, die er auf italienisch hielt. In Marzabotto nahe Bologna hatten SS-Angehörige im Herbst 1944 fast 800 Menschen ermordet, unter ihnen mehr als 200 Kinder.

