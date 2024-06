Steinmeier führt Amtsgeschäfte vorübergehend in Weiden

Weiden: Bundespräsident Steinmeier verlegt seinen Amtssitz für drei Tage in die Oberpfalz. Dort trifft er heute Jugendliche auf einem Sportplatz und in einem Jugendtreff. Er will aber auch in der Fußgängerzone mit Bürgern ins Gespräch kommen. Der Besuch in Weiden gehört zum Projekt "Ortszeit Deutschland". Dabei will Steinmeier erfahren, wie sich nationale Themen konkret vor Ort auswirken. Zum elften Mal führt der Bundespräsident seine Amtsgeschäfte von einer kleineren Stadt aus, zum ersten Mal findet die Aktion in Bayern statt. Die Standarte, die normalerweise über dem Schloss Bellevue in Berlin weht, wird an Steinmeiers Hotel in der Weidener Altstadt gehisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 08:00 Uhr