Steinmeier führt Amtsgeschäfte für drei Tage von Weiden aus

Weiden: Bundespräsident Steinmeier führt seine Amtsgeschäfte für drei Tage von Weiden aus. Am Mittag ist er in der Innenstadt eingetroffen und wurde von Oberbürgermeister Meyer begrüßt. Bei einem Spaziergang zeigte sich Steinmeier volksnah und gab Autogramme. Sein Besuch in der oberpfälzischen Stadt ist Teil der „Ortszeit Deutschland“-Tour, bei der er mit Bürgern über nationale Themen spricht. In Weiden besucht er das Jugendzentrum und das Fußball-Training beim FC-Weiden Ost. In den nächsten Tagen folgen eine Diskussionsrunde und ein Besuch in der Major-Radolff-Kaserne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 16:00 Uhr