Steinmeier fordert Corona-Aufarbeitung von neuer Regierung

Berlin: Fünf Jahre nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland hat Bundespräsident Steinmeier eine Aufarbeitung der Maßnahmen gefordert. Sollte die neue Bundesregierung nicht dafür sorgen, werde er eine eigene Kommission berufen. Es eilt, sagte Steinmeier dem Stern. Nach seinem Eindruck sei die Erwartung in der Öffentlichkeit groß. Es gehe darum, im Interesse aller Transparenz herzustellen. Das Verschwiegene, so der Bundespräsident, kreiere Verdacht. Und das sei etwas, womit Populisten gerne hantierten.

