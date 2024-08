Steinmeier erinnert in Ungarn an Flucht von DDR-Bürgern

Sopron: Bundespräsident Steinmeier erinnert heute in Ungarn an die Öffnung des Eisernen Vorhangs. An der ungarisch-österreichischen Grenze kommt Steinmeier zunächst mit dem ungarischen Präsidenten Sulyok zusammen, später legen beide im Gedenkpark einen Kranz nieder und treffen Zeitzeugen sowie Jugendliche treffen. Anlass von Steinmeiers Besuch ist der 35. Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks. Dabei waren in Sopron am 19. August 1989 hunderte DDR-Bürger über die Grenze nach Österreich gelangt. Das Ereignis gilt als einer der wichtigsten Auslöser für die Massenflucht aus der DDR, die weniger als drei Monate später zum Fall der Berliner Mauer führte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 08:00 Uhr