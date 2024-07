Steinmeier bittet Polen um Vergebung für deutsche Kriegsverbrechen

Warschau: Zum 80. Jahrestag des Warschauer Aufstands hat Bundespräsident Steinmeier das polnische Volk um Vergebung gebeten. Der Aufstand gehöre zu den grausamsten Kapiteln der gemeinsamen Geschichte, sagte Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Warschau. Deutscher Nationalismus, Imperialismus und Rassismus hätten zu grauenhaften Verbrechen geführt. So weit dürfe es nie wieder kommen. Zuvor war der Bundespräsident mit überlebenden Widerstandskämpfern zusammengetroffen. Einige dieser Männer und Frauen hatten bereits im Alter von zwölf Jahren gegen die Nazi-Besatzer zu den Waffen gegriffen. Es ist erst das zweite Mal, dass Polen ein deutsches Staatsoberhaupt dazu eingeladen hat, beim Gedenken an den Warschauer Aufstand zu sprechen. Der erste war Roman Herzog vor 30 Jahren.

