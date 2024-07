Steinmeier bittet Polen um Vergebung für deutsche Kriegs-Verbrechen

Warschau: Bundespräsident Steinmeier hat bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Warschauer Aufstands um Vergebung für die Verbrechen der deutschen Besatzer in der polnischen Hauptstadt gebeten. An die polnischen Überlebenden des Aufstandes gewandt sagte er, jedes Wort scheine zu schwach für dieses Grauen. Steinmeier sagte: "Man darf nicht vergessen, welch unermessliches Leid wir Deutschen über unser Nachbarland gebracht haben, mit welcher Brutalität, mit welchem Vernichtungswillen die deutschen Besatzer gegen die gesamte Bevölkerung vorgegangen sind." Am 1. August 1944 hatten sich Angehörige der polnischen Heimatarmee in Warschau gegen die deutschen Besatzer erhoben. Der Aufstand dauerte 63 Tage bis zur endgültigen Niederschlagung. Die Deutschen töteten rund 200.000 Polen, darunter etwa 18.000 Widerstandskämpfer, und zerstörten Warschau fast vollständig.

