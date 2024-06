Statistisches Bundesamt stellt Zensus 2022-Ergebnisse vor

Berlin: Das Statistische Bundesamt stellt am Vormittag die Ergebnisse des so genannten Zensus 2022 vor. Dabei handelt es sich um eine Art Volkszählung, bei der allerdings nicht alle Haushalte vorkommen, sondern nur gut zehn Millionen Menschen befragt wurden. Dadurch können zahlreiche Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel: Wie viele Menschen leben genau in Deutschland, wie viele Wohnungen gibt es, welchen Beschäftigungen gehen die Menschen nach? Auf besonderes Interesse stoßen diesmal Daten, die im Rahmen einer Gebäudezählung erstmals erhoben wurden: nämlich Angaben zu Mietpreisen, um für verschiedene Regionen die durchschnittlichen Nettokaltmieten zu ermitteln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2024 09:15 Uhr