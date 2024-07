Statistiker rechnen mit hohen Ernteverlusten bei Kirschen

Fürth: Während die Kirschenernte in Bayern noch in vollem Gang ist, geht das Landesamt für Statistik von deutlichen Einbußen aus. Wie es heißt, könnten etwa ein Drittel weniger Kirschen als noch im Vorjahr geerntet werden. Verantwortlich dafür seien die Frostschäden im April, spätere Hagelschäden und Starkregen. 1.930 Tonnen Kirschen werden in diesem Jahr in Bayern erwartet, davon etwa 250 Tonnen Sauerkirschen. Dabei dürfte der Ernterückgang bei den Sauerkirschen mit rund 3 Prozent deutlich geringer ausfallen als bei den Süßkirschen mit fast 34 Prozent. Das genaue Ausmaß der Schäden wird erst am Ende der Erntesaison im September feststehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 12:00 Uhr