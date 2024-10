Statistik: Immer mehr Autos sind in Deutschland zugelassen

Berlin: In Deutschland gibt es so viele Autos wie noch nie: Zu Jahresbeginn waren laut Statistischem Bundesamt gut 49 Millionen Pkw zugelassen. Im Bundesdurchschnitt haben also 1.000 Einwohner 580 Autos. In Bayern sind es im Schnitt noch einmal mehr. Mit 623 Autos pro 1.000 Einwohnern liegt der Freistaat auf Platz drei der Bundesländer. Die Pkw-Dichte ist nur im Saarland und in Rheinland-Pfalz noch höher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 21:00 Uhr