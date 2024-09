Startups blicken positiv in die Zukunft

München: Start-ups in Deutschland blicken überwiegend positiv in die Zukunft: 80 Prozent rechnen damit, dass sich ihre Geschäftslage bis Ende kommenden Jahres verbessert. Das geht aus einer Umfrage des Bundesverbands unter 1.800 Unternehmen hervor. Mehr als 60 Prozent bewerten die Bedingungen für Startups als gut - mehr als vor einem Jahr. Ein Großteil der Befragten würden wieder ein Unternehmen gründen, ein Viertel davon aber nicht mehr in Deutschland.

