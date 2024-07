Starmer verspricht nach Wahlsieg Neustart für Großbritannien

London: Nach dem klaren Sieg der Labour-Partei bei der Parlamentswahl hat der designierte Premier Starmer den Briten einen Neustart versprochen. Vor jubelnden Anhängern sagte er am Morgen, der Wandel beginne jetzt. Das Land habe nach 14 Jahren die Chance, seine Zukunft zurückzubekommen. Die Sozialdemokraten haben die absolute Mehrheit erreicht und können den veröffentlichten Nachwahlumfragen zufolge mit 410 der 650 Sitze im Unterhaus rechnen, fast doppelt so vielen wie bisher. Die konservativen Tories von Premierminister Sunak landeten abgeschlagen bei 144 Sitzen. Sunak hat seine Niederlage bereits eingeräumt und die Verantwortung dafür übernommen. Er habe am Morgen mit Labour-Chef Starmer telefoniert und zum Sieg gratuliert. Jetzt werde die Macht in friedlicher und geordneter Weise übergeben, so Sunak. König Charles III. wird Starmer schon heute mit der Regierungsbildung beauftragen.

