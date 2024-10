Starkregen sorgt für Überschwemmungen in Frankreich

Lyon: In Teilen Frankreichs hat heftiger Starkregen zu Überschwemmungen geführt. In Paris wurde am Abend ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen. Weitere Menschen wurde in Folge der Unwetter verletzt. In der Region Auvergne-Rhône-Alpes mussten rund 900 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Autos wurden weggespült - Häuser, Straßen und Bahnstrecken überflutet. Vielerorts bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen. In sechs Departements im Süden Frankreichs gilt die höchste Warnstufe Rot, in 34 weiteren die Warnstufe Orange. Die Regierung hat einen Krisenstab eingerichtet. Die Ministerin für ökologischen Wandel, Pannier-Runacher, sprach von einer Situation, die es so noch nie gegeben habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 06:00 Uhr