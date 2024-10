Starkregen in Frankreich sorgt für Überschwemmungen

Paris: In Teilen Frankreichs haben Überschwemmungen für Evakuierungen, gesperrte Autobahnen und Bahnstrecken gesorgt. In Paris wurde nach Medienberichten am Abend ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen. Zwei drei und fünf Jahre alte Kinder wurden verletzt. Für sechs Departements in der Südhälfte des Landes erließ der Wetterdienst Météo France die höchste Warnstufe Rot, in 34 Departements wurde die Warnstufe Orange ausgerufen.

