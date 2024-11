Starker Schneefall sorgt im Allgäu und in Baden-Württemberg für Unfälle

Kempten: Starke Schneefälle führen im Allgäu zu schwierigen Straßenverhältnissen. Laut Polizei ist es am Abend in Immenstadt und Sonthofen binnen einer halben Stunde zu zehn Unfällen gekommen. Auch aus Pfronten, Marktoberdorf und Kaufbeuren werden Unfälle gemeldet, verletzt wurde niemand. Der Verkehr komme wegen des starken Schneefalls allmählich zum Erliegen, so die Polizei. In Baden-Württemberg zählte die Polizei vom Schwarzwald bis zum Bodensee innerhalb weniger Stunden mehr als 200 schneebedingte Unfälle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 21:30 Uhr