Starker Schneefall führt zu zahlreichen Unfällen

Kempten: Im Allgäu haben sich am Abend bei starkem Schneefall mehrere Unfälle ereignet. Laut Polizei krachte es in der Nähe von Sonthofen und Immenstadt zehn Mal. Weitere Unfälle gab es in Pfronten, Marktoberdorf und Kaufbeuren. Verletzt wurde niemand. In Baden-Württemberg registrierte die Polizei sogar mehr als 200 wetterbedingte Unfälle binnen weniger Stunden. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt; in den meisten Fällen blieb es aber bei Blechschäden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2024 03:00 Uhr