Stark-Watzinger trennt sich von Staatssekretärin

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger will ihre Staatssekretärin Döring in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Darum habe die FDP-Politikerin Kanzler Scholz gebeten, teilte ihr Ministerium mit. Hintergrund ist ein Prüfauftrag, den Döring veranlasst hatte: Sie wollte klären lassen, welche Konsequenzen es für die Unterzeichner eines offenen Briefs geben könnte. Darin hatten sich Hochschullehrer gegen die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps an der Freien Universität Berlin ausgesprochen. Bei der Prüfung wurde offenbar auch erwogen, Fördermittel zu streichen. Es sei der Eindruck erweckt worden, dass die Freiheit von Forschung und Lehre nicht mehr gelten würde, erklärte Stark-Watzinger. Die Wissenschaftsfreiheit sei ein sehr hohes Gut und zu Recht verfassungsrechtlich geschützt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 06:00 Uhr