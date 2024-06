Stark-Watzinger rechtfertigt Trennung von Staatssekretärin

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat ihre Entscheidung gerechtfertigt, eine Staatssekretärin wegen eines Streits im Umgang mit dem Nahost-Konflikt zu entlassen. Wie eine Sprecherin der FDP-Politikerin sagte, ist eine ausreichende Vertrauensbasis zu Sabine Döring für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben. Der Grund für die Entlassung ist Dörings Vorgehen im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Protesten an Universitäten: Als mehrere Hochschullehrer die Räumung eines Protest-Camps kritisierten, soll Döring als Strafe die Streichung von Fördergeldern erwogen haben. Dies sei ein Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Freiheit der Wissenschaft, so die Bildungsministerin. Die SPD begrüßt die Entlassung, Unions-Politiker sprechen hingegen von einem Bauernopfer und fordern Stark-Watzinger zum Rücktritt auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 15:00 Uhr