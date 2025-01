Standortdaten von App-Nutzern fließen laut BR-Recherche an Datenhändler

München: Standortdaten von deutschen Nutzerinnen und Nutzern sind offenbar aus zehntausenden Apps abgeflossen und bei internationalen Datenhändlern gelandet. Das geht aus einer Recherche hervor, die der BR gemeinsam mit der Redaktion von "Netzpolitik.org" und internationalen Partnermedien durchgeführt hat. Demnach konnten aus fast 40.000 Apps, darunter etwa "Wetter Online", "Focus online", "Flightradar 24" oder "Kleinanzeigen" ungefähre Standorte von Nutzern abgeleitet werden. Aus einigen Apps gingen sogar präszise Daten wie Wohn- und Arbeitsort hervor. Der Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, Will, zeigte sich schockiert von den Ergebnissen. Ein solcher Datenabfluss sei konträr zu allem, was Nutzerinnen und Nutzer von Apps erwarten würden, so Will. Er kündigte an, von seinen Untersuchungsbefugnissen Gebrauch zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 07:00 Uhr