Stahlarbeiter demonstrieren zum Auftakt des Nationalen Stahlgipfels

Duisburg: Mehr als tausend Stahlarbeiter aus rund 40 Werken in ganz Deutschland sind in Duisburg zu einer Demonstration zusammengekommen. Sie fordern niedrigere Strompreise, Maßnahmen gegen Billigstahl aus China und Unterstützung der Industrie bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktion. Anlass der Proteste ist der Nationale Stahlgipfel, der am Mittag begonnen hat. Auf Einladung der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Neubauer diskutieren Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie. Ziel ist, einen Aktionsplan Stahl auszuarbeiten, der an Bundeswirtschaftsminister Habeck übergeben wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2024 13:15 Uhr