Stagnierende Wirtschaft lässt Zahl der Arbeitslosen im August weiter steigen

Nürnberg: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist auch im August weiter angestiegen. Laut dem aktuellen Bericht der Bundesagentur für Arbeit waren im August rund 2,9 Millionen Menschen ohne Job - damit hat sich die Arbeitslosenquote auf jetzt 6,1 Prozent erhöht. Die Konjunkturschwäche und die Sommerpause haben auch die Zahl der Arbeitslosen in Bayern steigen lassen - laut Bundesagentur für Arbeit liegt die Quote hier aktuell bei 3,9 Prozent - im vergangenen Jahr hatte sie im August noch bei 3,5 Prozent gelegen. BA-Chefin Nahles führte den Anstieg überwiegend auf saisonübliche Gründe zurück. Zudem bekomme der Arbeitsmarkt weiter die Folgen der wirtschaftlichen Stagnation zu spüren, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2024 14:45 Uhr