Stärke der AfD liegt laut Söder an der Schwäche der Bundesregierung

Abensberg: Die bayerische Staatsregierung macht die Ampelkoalition dafür verantwortlich, dass so viele Menschen in Thüringen und Sachsen die AfD gewählt haben. Beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos-Jahrmarkt sagte Ministerpräsident Söder, es komme nicht nur darauf an, eine Regierung zu bilden, damit man eine Regierung habe. Schlecht arbeitende Koalitionen stärkten auf lange Sicht nur die AfD. Wörtlich sagte er: "Die Ampel muss weg." Auf derselben Veranstaltung griff Freie-Wähler-Chef Aiwanger vor allem die Migrationspolitik in Berlin an. Wenn man so weitermache, werde Deutschland ruiniert, sagte er. Auch BSW-Chefin Wagenknecht äußerte die Überzeugung, dass die Ampel an den Menschen vorbeiregiert. Die Wahlergebnisse seien Ausdruck der Stimmung in Deutschland. Das BSW sei sowohl in Thüringen als auch in Sachsen zu Gesprächen über eine Regierungsbeteiligung bereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 13:00 Uhr