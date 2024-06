Städtetag schlägt Fonds zur Finanzierung der Energiewende vor

Berlin: Der Deutsche Städtetag hat eine neue Finanzierungsmöglichkeit für die Energiewende ins Spiel gebracht. Hauptgeschäftsführer Dedy regte im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe einen Fonds an, in den neben Bund und Ländern auch private Kapitalgeber einzahlen können. Dedy verwies auf die - so wörtlich - "Riesensummen", die die Energie- und Wärmewende kosten wird und die Städte und Stadtwerke nicht aufbringen könnten. Allein öffentliche Mittel würden für die Investitionen nicht ausreichen, so der Städtetags-Chef. Um die Anleger zu schützen, soll der Staat demnach einen Teil des Risikos durch Garantien absichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 13:00 Uhr