Stadt Passau hebt Hochwasser-Katastrophenfall auf

Passau: Auch die Dreiflüssestadt hat jetzt den Hochwasser-Katastrophenfall aufgehoben. Zuletzt hatten auch Regensburg und der Kreis Pfaffenhofen diesen Schritt unternommen. Der Pegel der Donau war zwar gestern noch einmal angestiegen, die Behörden rechnen aber nicht mehr mit bedrohlichen Wasserständen. Die Schifffahrt wurde zum Teil wieder aufgenommen. Einige Straßen in Ufernähe stehen allerdings weiterhin unter Wasser. Auch flussaufwärts zwischen Kelheim und Regensburg dürften die Donaupegel heute noch einmal leicht ansteigen, zum Teil könnte noch einmal Meldestufe Drei erreicht werden. In Schwaben müssen die Bewohner einiger Orte weiterhin das Trinkwasser abkochen, das gilt auch in mehreren Stadtteilen von Memmingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 11:00 Uhr