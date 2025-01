Stadt München verhalten optimistisch wegen besserer Luftqualität

München: Angesichts der besseren Luftqualität an der Landshuter Allee zeigt sich die Stadt verhalten optimistisch über die ergriffenen Maßnahmen. Ob das beschlossene Euro-5-Dieselfahrverbot ausgesetzt werden kann, ist aber noch nicht klar. Das bayerische Landesamt für Umwelt hatte zuvor mitgeteilt, dass der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid an der Messstation bei 39 Mikrogramm pro Kubikmeter lag - also zum ersten Mal unter dem EU-Grenzwert. Wenn das so bleibt, könnte auf ein streckenbezogenes Fahrverbot für Euro-5-Diesel verzichtet werden. Das hatte der Stadtrat im November beschlossen. Die Zahlen zur Luftqualität sind laut dem bayerischen Landesamt für Umwelt zunächst eine vorläufige Kurzanalyse - eine tiefergehende Analyse soll in den nächsten Monaten folgen. Zudem muss die Stadt stichhaltig nachweisen, dass die Stickstoffdioxidwerte auch in Zukunft unter dem EU-Grenzwert bleiben.

