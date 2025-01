Staatstrauer in der Türkei nach Brand in Ski-Hotel mit dutzenden Toten

Ankara: In der Türkei gilt nach dem Brand in einem Hotel in einem Skigebiet Staatstrauer. Präsident Erdoğan hat sie angeordnet. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf 76 gestiegen. Das Feuer war gestern am frühen Morgen in der Küche des zwölfstöckigen Gebäudes ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Im Zuge der Ermittlungen sind bisher neun Menschen festgenommen worden, unter ihnen der Besitzer des Hotels im Skigebiet Kartalkaya.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 08:00 Uhr