Staatsregierung will bayerische Bahnhöfe sicherer machen

München: Ein neues Konzept soll ab dem kommenden Jahr die Bahnhöfe in Bayern sicherer machen. Nach Angaben von Innenminister Herrmann soll es zuerst für München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg greifen. Je nach Schwerpunkt der Probleme wird auf eine verstärkte Präsenz von bayerischer Polizei und Bundespolizei gesetzt, auf mehr Videoüberwachung und einen intensiveren Austausch mit Ausländerbehörden und Jugendämtern. Geplant sei auch eine engere Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden mit der Deutschen Bahn und den Nahverkehrsunternehmen, kündigte Herrmann an. Die bayerischen Hauptbahnhöfe sind in den vergangenen Jahren deutlich unsicherer geworden. Nach Zahlen der Bundespolizei hat sich die Zahl der Straftaten in München zwischen 2019 und 2023 verdoppelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2024 12:45 Uhr