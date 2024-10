Staatsanwaltschaften erledigen mehr Strafverfahren

Wiesbaden: Die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind beim Bearbeiten von Strafverfahren schneller geworden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben die Anklagebehörden vergangenes Jahr rund fünfeinhalb Millionen Ermittlungsverfahren in Strafsachen erledigt. Das sind acht Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich stiegen jedoch die Neueingänge um sieben Prozent. Erneut wurde ein Großteil der Verfahren am Ende eingestellt - beispielsweise wegen Geringfügigkeit oder mangels hinreichenden Tatverdachts. Lediglich in sechs Prozent der Fälle gab es eine Anklage oder einen Antrag auf ein besonderes Verfahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 13:45 Uhr