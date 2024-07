Staatsanwaltschaft in Venezuela meldet 750 Festnahmen von Protestierenden

Caracas: In Venezuela sind bei den gestrigen Protesten gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Maduro fast 750 Menschen festgenommen worden. Diese Zahl nannte die Generalstaatsanwaltschaft. Die Demonstranten hätten unter anderem Büros des Wahlamtes, Rathäuser und Polizeiwachen angegriffen. Dabei sei ein Beamter ums Leben gekommen. Eine Menschenrechtsorganisation berichtet zudem von sechs getöteten Zivilisten. Die Opposition reklamiert den Sieg für ihren Kandidaten Gonzalez. Die Europäische Union zeigte sich besorgt angesichts - so wörtlich - "glaubhafter Berichte" über "zahlreiche Unregelmäßigkeiten" bei der Wahl. Die Organisation Amerikanischer Staaten, zu der auch die USA und Brasilien gehören, will Maduros Wiederwahl nicht anerkennen. Heute gingen erneut in der Hauptstadt Caracas tausende Menschen gegen ihn auf die Straße.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2024 22:00 Uhr