Staatsanwaltschaft Augsburg bestätigt Ermittlungen zur JVA Gablingen

München: Nach den Misshandlungsvorwürfen gegen die Justizvollzugsanstalt Gablingen ermittelt die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen zehn Verdächtige. Eine davon ist die inzwischen suspendierte stellvertretende Anstaltsleiterin. Bei den anderen handelt es sich um Bedienstete der JVA. Unter anderem geht es um Körperverletzung im Amt sowie um tätliche Übergriffe auf Gefangene. Wie Justizminister Eisenreich am Vormittag erklärte, wurden bereits Disziplinarmaßnahmen eingeleitet und Betretungsverbote verhängt. Eisenreich betonte, dass die Vorwürfe rückhaltlos aufgeklärt werden müssten, da Gefängnisse keine rechtsfreien Räume seien. Die JVA Gablingen muss künftig täglich über jede Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen berichten. Eine Amtsärtzin hatte das Justizministerium schon vor einem Jahr darüber informiert, dass Häftlinge in diesen Zellen unbekleidet direkt auf Betonböden schlafen müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 13:00 Uhr