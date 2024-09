Spritpreise fallen auf Jahrestief

München: Die Spritpreise in Deutschland sind auf einen neuen Jahrestiefstand gefallen. Wie der Automobilclub ADAC mitteilte, kostet ein Liter Benzin derzeit im bundesweiten Durchschnitt einen Euro 68 und damit 1,8 Cent weniger als in der Vorwoche. Für einen Liter Diesel bezahlt man aktuell 1,57 Euro - also 0,7 Cent weniger. Grund für die vergleichsweise niedrigen Preise ist laut ADAC der deutlich gesunkene Ölpreis. Ein Barrel der Sorte Brent kostete demnach zuletzt 74 US-Dollar. In der Vorwoche waren es noch 79 US-Dollar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 19:00 Uhr