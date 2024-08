Springreiter Kukuk ist auf Medaillenkurs

Paris: Bei den Olympischen Spielen ist Springreiter Christian Kukuk auf Medaillen-Kurs. Der 34-Jährige legte mit "Checker" einen fehlerfreien Ritt hin und hat das Stechen erreicht. Gestern gab es zweimal Gold und zweimal Bronze für das deutsche Olympiateam. Die 3x3-Basketballerinnen siegten im Finale gegen Spanien ganz knapp mit 17:16. Ebenfalls Gold ging an die Triathleten in der Mixed-Staffel Gold. In den Bahnrad-Wettbewerben setzte sich das deutsche Teamsprint Trio Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch im kleinen Finale gegen die Niederlande durch. Ebenfalls Bronze holte der Augsburger Noah Hegge im Kajak-Cross.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 12:00 Uhr