Springreiter Kukuk gewinnt Olympia-Gold

Paris: Die deutschen Reiter bleiben bei den Olympischen Spielen Medaillengaranten: Im Einzelwettbewerb der Springreiter setzte sich überraschend Christian Kukuk auf Checker durch - es war bereits das vierte Gold für die deutschen Pferdesportler. Kukuk absolvierte nach einem fehlerlosen Ritt im ersten Durchgang auch als einziger das Stechen ohne Abwurf. Silber ging an den Schweizer Steve Guerdat. Die Bronzemedaille holte der Niederländer Maikel van der Vleuten. Die Deutschen Basketballer stehen nach einem Sieg über Griechenland im Halbfinale des Turniers. Dem Team um Fahnenträger Dennis Schröder gelang es, einen klaren Rückstand noch in einen 76:63-Sieg zu verwandeln. Bei den Leichtathletikwettbewerben haben zwei deutsche Medaillenkandidaten das Finale erreicht: Weitspringerin Malaika Mihambo landete nach zwei ungültigen Versuchen im dritten Durchgang auf der erforderlichen Weite. Speerwerfer Julian Weber genügte in seinem Vorkampf ein Wurf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2024 12:45 Uhr