"Sprachpanscher des Jahres" stehen fest

Dortmund: Der Verein Deutsche Sprache hat die Wahl der "Sprachpanscher des Jahres" bekannt gegeben. Die Negativauszeichnung ging an die Technische Universität Dresden und an die Leipziger Buchmesse. Deren Veranstalter habe in diesem Jahr der "Denglisch-Virus" erfasst, erklärte der Verein. Das Messe-Motto „Who's still reading?“ zeige die Anbiederung an einen Zeitgeist, der das Englische vor andere Sprachen stelle. Den ersten Platz als "Sprachpanscher" erhielt die TU Dresden aus einem ähnlichen Grund. Dort wurde im Anschluss an einen „E-Teaching-Day“ zu einer „Fuck-Up-Night“ eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 14:00 Uhr