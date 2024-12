Sportgymnastin Varfolomeev und Ruderer Zeidler sind Sportler des Jahres

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig zum Abschluss des 14. Spieltags 2:1 gegen Frankfurt gewonnen. Leipzig zog damit in der Tabelle nach Punkten mit Frankfurt gleich, bleibt wegen des schlechteren Torverhältnisses aber hinter den Hessen auf Platz vier. Und: In Baden-Baden wurden die Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet - es sind allesamt Olympiasieger: Bei den Frauen gewann Sportgymnastin Darja Varfolomeev, bei den Männern siegte Ruderer Oliver Zeidler. Als Team des Jahres wurden die 3x3 Basketballerinnen geehrt.

