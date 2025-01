SPÖ und ÖVP in Österreich setzen heute Koalitionsgespräche zu zweit fort

Wien: Einen Tag nach dem Ende der Dreier-Koalitionsgespräche in Österreich setzen heute Sozialdemokraten und Konservative die Verhandlungen zu zweit fort. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, treffen sich Vertreter von SPÖ und ÖVP am Nachmittag im Bundeskanzleramt in Wien. Demnach ist ein Gespräch in größerer Runde geplant. Gestern hatten die liberalen Neos ihren Ausstieg aus einem möglichen Dreierbündnis verkündet. Als Grund nannte Parteichefin Meinl-Reisinger eine mangelnde Reformbereitschaft. In Österreich verfügen SPÖ und ÖVP nach der Wahl im September nur über eine hauchdünne Mehrheit von einem Sitz im Parlament. Bei der Abstimmung war die FPÖ erstmals stärkste Kraft geworden - sie fand aber keinen Koalitionspartner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr