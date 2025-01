SPÖ gewinnt Landtagswahl im Burgenland

Wien: In Österreich haben die Sozialdemokraten die Landtagswahl im Burgenland gewonnen, sie erreichen aber nicht mehr die absolute Mehrheit. Die bisher allein regierende SPÖ verliert laut Hochrechnung des ORF 3,4 Punkte und holt 46,5 Prozent der Stimmen. Landeshauptmann Doskozil muss also einen Bündnispartner suchen. Die rechtspopulistische FPÖ kann laut ORF ihren Stimmenanteil mit 23 Prozent mehr als verdoppeln. Dagegen verliert die ÖVP stark und kommt auf etwa 22 Prozent. Doskozil verfolgt innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie einen Sonderweg. Er steht für eine restriktive Asylpolitik und fordert etwa eine Deckelung der jährlichen Asylanträge in Österreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 19:00 Uhr