Spitzenpolitiker aller Parteien betroffen von Anschlag in Magdeburg

Magdeburg: Zum Gedenken an die Opfer der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg wollen die Kirchen am Abend ein Zeichen setzen. Um 19 Uhr soll es eine Gedenkfeier im örtlichen Dom geben. In diesen Minuten wollen sich die Sicherheitsbehörden bei einer Pressekonferenz zu möglichen neuen Erkenntnissen äußern. Tagsüber hatten sich Spitzenpolitiker ein Bild von der Lage gemacht. Mit Blick auf die bislang fünf Toten und etwa 200 Verletzten zeigten sich Ministerpräsident Haseloff, Bundeskanzler Scholz, Innenministerin Faeser und CDU-Chef Merz sichtlich betroffen. Wie der BR erfuhr, handelt es sich bei einem Toten um einen neunjährigen Bub aus Floß in der Oberpfalz. Nach wie vor ist unklar, warum der Täter mit einem Auto auf den Weihnachtsmarkt raste. Der Polizei vernimmt als Verdächtigen einen 50-jährigen Arzt, der aus Saudi-Arabien stammt. In sozialen Medien äußerte er sich in der Vergangenheit Islam-kritisch und sympathisierte mit der AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 16:00 Uhr