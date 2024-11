Spezialschiff soll beschädigte Datenkabel in der Ostsee reparieren

Berlin: Nach der Beschädigung zweier Datenkabel in der Ostsee soll ein Spezialschiff aus Frankreich die Leitungen reparieren. Wie der Betreiber dem NDR mitteilte, werden die Arbeiten etwa 15 Tage dauern, da das Kabel vom Grund der Ostsee an die Wasseroberfläche gezogen werden muss. Ob die Beschädigung auf Sabotage zurückzuführen ist oder etwa auf einen Anker oder ein Schleppnetz, ist bislang unklar. Die Außenministerien in Berlin und Helsinki erklärten, nicht nur Russlands Krieg gegen die Ukraine, sondern auch eine hybride Kriegsführung gefährde Europas Sicherheit. - Verteidigungsminister Pistorius sagte, man müsse von Sabotage ausgehen. Eine Beschädigung durch einen Anker hält er für unwahrscheinlich.

