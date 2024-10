SPD zieht mit Steuerrerform und Investitionsanreizen in den Bundestags-Wahlkampf

Berlin: Die SPD setzt in ihrem Bundestagswahlkampf auf Steuererleichterungen und mehr Investitionen in Deutschland. Über ein entsprechendes Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, berät heute der Bundesvorstand auf seiner Klausur. Die Beschlussvorlage trägt den Titel: "Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern und Beschäftigte entlasten." Mit einer grundlegenden Steuerreform soll die Kaufkraft der Verbraucher gestärkt werden. Dabei setzt die SPD auf Erleichterungen bei 95 Prozent der Steuerzahler. Im Gegenzug sollen die allerhöchsten Einkommen stärker belastet werden. Durch Abschreibungen und Steuerprämien will man Unternehmen zudem ermuntern, wieder mehr zu investieren. Der Verkauf von Elektroautos soll durch eine Kaufprämie gefördert werden, für Leasing-Anbieter sind E-Auto-Quoten und für E-Dienst- und Betriebswagen Steuernachlässe geplant. Energie-intensive Unternehmen will die SPD durch einen Industriestrompreis wieder wettbewerbsfähig machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 08:00 Uhr