SPD wird bei Landtagswahl in Brandenburg stärkste Kraft vor AfD

Potsdam: Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat sich die SPD von Ministerpräsident Woidke knapp gegen die AfD behauptet und ist erneut stärkste Kraft geworden. Nach Auszählung aller Wahlkreise kommt die SPD auf 30,9 Prozent, ein Zuwachs von 4,7 Prozentpunkten. Die AfD erreicht 29,2 Prozent - das sind 5,7 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Dahinter folgen das neue Bündnis Sahra Wagenknecht, das aus dem Stand 13,5 Prozent holt und die CDU, die bei einem Verlust von 3,5 Prozentpunkten auf 12,1 Prozent kommt. Grüne, Linke, FDP und BVB/Freie Wähler blieben unter der Fünf-Prozent-Hürde und gewannen auch kein Direktmandat, das ihnen zum Einzug in den Landtag verholfen hätte. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,9 Prozent so hoch wie noch nie bei Landtagswahlen in Brandenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 00:00 Uhr