SPD will Steuern senken und Mindestlohn anheben

Berlin: Die SPD will vor allem mit einem Konzept für umfassende Steuersenkungen in den Wahlkampf ziehen. Auf der Vorstandsklausur, die am Nachmittag in Berlin beginnt, will die Parteiführung ein Papier verabschieden, das niedrigere Sätze für rund 95 Prozent der Steuerzahler vorsieht. Lediglich die höchsten Einkommen sollen höher besteuert werden. Den Mindestlohn will die SPD nach der Wahl auf 15 Euro anheben. Für Unternehmen plant die Partei mehr Abschreibungsmöglichkeiten und Steuerprämien, wenn die Firmen im Gegenzug Investitionen in Deutschland und gute Arbeitsbedingungen garantieren. Das Papier enthält auch dezidierte Kritik am Kanzlerkandidaten der Union, Merz: Er stehe für eine Wirtschaftspolitik, von der nur wenige profitieren würden, heißt es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 13:00 Uhr