SPD will in Vier-Augen-Gesprächen das Deutschlandticket sichern

Berlin: Die SPD im Bundestag will nach dem Verlust der Regierungsmehrheit alles daran setzen, um den Fortbestand des Deutschlandtickets zu sichern. Von heute an will ihr Verkehrsexperte Detlev Müller in Vier-Augen-Gespräche mit Vertretern von Union und FDP versuchen, eine Einigung über die künftige Finanzierung zu erzielen. Die rot-grüne Minderheitsregierung will Restmittel aus diesem und dem vergangenen Jahr gesetzlich auf 2025 übertragen, wozu sie Stimmen aus der Opposition braucht. Zuvor hatten Verbraucherschützer und Sozialverbände eindringlich für das Deutschlandticket geworben. Bund und Länder sollten sich so schnell wie möglich über die Kostenaufteilung abstimmen. Das Deutschlandticket sei ein wichtiger Teil einer nachhaltigen und sozialen Verkehrspolitik, heißt es zur Begründung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 10:00 Uhr