SPD will den Eigenanteil bei den Pflegekosten deckeln

Berlin: Die SPD will einem Medienbericht zufolge mit einem Konzept zu Pflegekosten in den Bundestagswahlkampf ziehen. Laut Bild am Sonntag schlägt die Partei in ihrem Wahlprogramm eine Kostenbegrenzung vor, damit die Leistungen für alle bezahlbar bleiben. Demnach sollen Heimbewohner nicht mehr als 1000 Euro Eigenanteil zahlen. Die Kosten für Miete und Essen kommen wie bisher dazu. Das wäre dem Bericht zufolge eine Entlastung von durchschnittlich fast 700 Euro. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich für eine Steuer auf das Vermögen deutscher Milliardäre ausgesprochen. Der Grünen-Politiker sagte, wenn man einen kleinen Teil dieser Vermögen besteuern würde, könnten Einnahmen von fünf bis sechs Milliarden Euro erzielt werden - etwa um Schulen zu sanieren. Die CSU in Bayern setzt sich in ihrem Wahlkampfprogramm für die Verbesserung der Mütterrente ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 06:00 Uhr