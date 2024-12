SPD will Augenmerk im Wahlkampf auf Beschäftigte und Familien legen

Berlin: Nach den anderen großen Parteien hat nun auch die SPD ihr Programm für den Bundestagswahlkampf vorgestellt. SPD-Chef Klingbeil sagte, es sei aus der Perspektive der Beschäftigten und Familien geschrieben worden und solle das Leben wieder einfacher machen. Die wichtigste Sorge der Partei ist laut SPD-Chefin Esken der Arbeitsmarkt. Kanzler Scholz zufolge soll es ein Deutschlandfonds aus öffentlichem und privatem Kapital ermöglichen, etwa Unternehmen Kredite anbieten zu können. Als zentral nannte Scholz auch die Verlängerung der Rentengarantie, die bezahlbar sei, wenn wir Menschen aus anderen Ländern mit anpacken ließen. Die Union wirbt unter anderem mit Steuersenkungen. Die FDP will ihren Fokus auf den Abbau von Bürokratie, mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung legen. Die Grünen kündigten eine Kursänderung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 15:00 Uhr