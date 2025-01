SPD will auf Parteitag Scholz als Kanzlerkandidaten bestätigen

Berlin: Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl will die SPD heute Scholz auf ihrem Parteitag zum Kanzlerkandidaten küren. Scholz wird dabei nicht geheim, sondern per Handzeichen gewählt. Außerdem verabschieden die etwa 600 Delegierten heute ihr Wahlprogramm. Es wird erwartet, dass Scholz in seiner Rede im Ukraine-Krieg weiter für einen besonnenen Kurs wirbt. Innenpolitisch will die SPD für sichere Renten, einen höheren Mindestlohn und bessere Bildung ins Rennen gehen. Der Parteitag gilt als Start in die heiße Wahlkampfphase. Derzeit liegt die SPD in den Umfragen bei 15 Prozent und damit 13 bis 20 Prozent hinter der führenden Union und fünf Prozent hinter der AfD auf Platz 3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 09:00 Uhr