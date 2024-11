SPD will auf Parteitag am 11. Januar in den Wahlkampf-Endspurt gehen

Berlin: Mit einem Parteitag am 11. Januar will die SPD die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs einläuten. Einen entsprechenden Vorschlag hat Generalsekretär Miersch dem Parteivorstand unterbreitet. Ein SPD-Sprecher sagte im Hinblick auf die Konkurrenz, es gehe um eine Politik, die den Menschen in den Blick nehme und gegen eine Klientelpolitik, die nur den oberen Ein-Prozent diene. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar müssen die Parteien ihre Parteitage vorziehen. Die Union hat CDU-Chef Merz als Kanzlerkandidat nominiert. Bei der SPD hat sich die Parteispitze für Amtsinhaber Scholz ausgesprochen. Einzelne SPD-Politiker räumen aber Verteidigungsminister Pistorius bessere Chancen ein.

