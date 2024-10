SPD-Wahlkampstrategie setzt auf Steuerentlastungen und Anreize für E-Mobilität

Berlin: Die SPD will mit einer grundlegenden Steuerreform in den Bundestagswahlkampf ziehen. Über eine entsprechende Beschlussvorlage will heute der Parteivorstand auf einer Klausurtagung beraten. In dem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, 95 Prozent der Steuerzahler sollen entlastet und dafür die höchsten ein Prozent der Einkommen stärker besteuert werden. Um die schwächelnde Wirtschaft wieder anzukurbeln, setzt die SPD zudem auf Abschreibungen und Steuerprämien für Unternehmen, die in Deutschland investieren und Arbeitsplätze schaffen. Ein neuer Deutschlandfonds soll private und öffentliche Gelder für Investitionen in die Zukunft bündeln. In dem Papier bekennt sich die SPD auch klar zur E-Mobilität. So soll der Verkauf von Elektroautos gefördert werden und zwar mit Hilfe einer Kaufprämie. Für Leasing-Anbieter soll es eine E-Auto-Quote und für E-Dienstwagen Steuernachlässe geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 07:00 Uhr