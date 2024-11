SPD-Vorstand will Scholz am Montag offiziell nominieren

Berlin: Nach der Absage von Verteidigungsminister Pistorius will der Parteivorstand Bundeskanzler Scholz am Montag als Kanzlerkandidaten für die vorgezogene Bundestagswahl nominieren. Parteichef Klingbeil sagte, man werde jetzt sehr schnell in den Gremien Klarheit schaffen, und wörtlich: "Wir wollen mit Olaf Scholz in die nächste Wahlauseinandersetzung gehen". Gleichzeitig rief er seine Partei auf, sich geschlossen hinter Scholz zu versammeln. Stellvertretend für die SPD-Ministerpräsidenten sicherte der niedersächsische Regierungschef Weil Scholz Unterstützung zu. In den nächsten drei Monaten müsste Scholz allerdings den Umfragen zufolge bis zu 20 Prozentpunkte Rückstand auf die Union aufholen, um im Amt bleiben zu können. Pistorius hatte gestern erklärt, dass er als Kanzlerkandidat nicht zur Verfügung steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 10:00 Uhr