SPD-Vorstand kürt Scholz zu Kanzlerlandidaten

Berlin: Der SPD-Vorstand hat Olaf Scholz einstimmig zum Kanzlerkandidaten gekürt. Die Parteichefs Esken und Klingbeil sagten bei einer Pressekonferenz am Mittag in Berlin, das Land stehe vor "riesengroßen Herausforderungen". Olaf Scholz habe Deutschland durch schwere Krisen hindurchgeführt. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar gehe es um eine Richtungsentscheidung. Bundeskanzler Scholz bedankte sich für das klare und einvernehmliche Votum. Zum Scheitern der Ampel-Regierung sagte er, es sei immer schwieriger geworden, Entscheidungen zusammenzubringen. Deshalb sei es richtig gewesen, die Regierung zu beenden, Finanzminister Lindner zu entlassen und im Dezember die Vertrauensfrage zu stellen. Nun hätten die Bürger das Wort. Nominiert werden muss Olaf Scholz noch von einem SPD-Parteitag im Januar.

